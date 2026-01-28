Головна хитрість цього методу полягає в поетапному проварюванні

Перловка одна із найкорисніших круп, проте багато хто уникає її через тривалий час приготування та замочування. Проте існує простий спосіб зварити перловку швидко та отримати ніжну та розсипчасту текстуру, розповідає ТСН.

Головна хитрість цього методу полягає в поетапному проварюванні перловки у великій кількості води з подальшою заміною рідини. Таким чином зерна швидше розкриваються, стають м’якими та вбирають саме стільки вологи, скільки потрібно. Крупа не встигатиме забиватися крохмалем, тому готується значно швидше та не стає клейкою.

Перед варінням перловку достатньо добре промити під водою, щоб змити пил та зайвий крохмаль. Це не лише покращить смак, а й скоротить час приготування.

Як швидко зварити перловку?

Крупу слід засипати у киплячу воду у співвідношенні 1:4 та варити на сильному вогні 8 хвилин. Після цього воду потрібно повністю злити, а крупу знову залити новим окропом. Другий етап триває ще 12 хвилин на середньому вогні. Саме така термічна обробка робить зерна м’якими всередині та пружними зовні.

Після другого етапу варіння воду знову потрібно злити, додати сіль, масло або трохи оливкової олії, накрити каструлю кришкою та дати перловці дійти 5–7 хвилин. За цей час крупа набуває ідеальної текстури та насиченого смаку.