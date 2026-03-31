Прозорий холодець на великодньому столі вважається ознакою правильно приготовленої страви. Проте іноді все ж не вдається досягти ідеальної прозорості. «Добрі новини» розповідають, як приготувати прозорий холодець на Великдень.

Як приготувати прозорий холодець?

Спочатку потрібно обрати правильне м’ясо – окрім філейної частини, потрібно брати компоненти, багаті на природний желатин: свинячі ніжки, вуха або яловичі суглоби. Також ви можете взяти курячі лапки, і хочу у каструлі вони виглядають не дуже приємно, у них міститься величезна кількість колагену. Завдяки великій кількості желатину бульйон застигне всього за 6-10 годин. Перед варіння обов’язково не забудьте добре почистити лапки та обрізати кігті перед варінням.

Щоб бульйон вийшов прозорим обов’язково зливайте першу воду після закипання та варіть його на дуже повільному вогні. Разом із першою водою піде весь зайвий жир і бруд, який і робить страву каламутною. А повільне варіння не дозволить м’ясним волокнам «рватися» на дрібні шматочки, тому бульйон вийде прозорим.