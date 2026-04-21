Пшоняна каша часто виходить клейкою або гіркою, якщо не дотримуватися базових правил приготування. Водночас зробити її розсипчастою і смачною нескладно. Pixel Inform розповідає, як приготувати пшоно, щоб воно не злипалось.

Як правильно приготувати пшоно?

Перед варінням пшоно потрібно добре промити. Крупу радять промивати щонайменше три рази, бажано гарячою водою або навіть окропом. Цей етап допомагає прибрати пил, а також запобігає склеюванню зерен у каструлі. Також промивання допомагає усунути гіркоти з пшона. Якщо пшоно сильно гірчить ви можете залити крупу на 15 хвилин окропом, а потім переходити до варіння.

Щоб каша не злипалася, важливо дотримуватися співвідношення інгредієнтів. Оптимальний варіант – 1 склянка пшона на 2 склянки води. Саме така пропорція дозволяє отримати розсипчасту текстуру.

Технологія приготування також має значення:

Крупу залийте холодною водою. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Коли кількість води зменшиться до рівня пшона, то вогонь слід зменшити до мінімального.

Коли каша буде готова, то бажано додати до неї трохи масла. І ще 10 хвилин страва має постояти під кришкою. Після цього можна подавати пшоно.