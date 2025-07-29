Головне правило, про яке потрібно пам’ятати – це правильне співвідношення крупи та рідиниадже кукурудзяна крупа сильно вбирає вологу

Кукурудзяна каша – не просто корисна страва, а й справжній кулінарний шедевр, якщо знати декілька важливих нюансів. Smak.Novyny розповідає, що потрібно знати перед приготуванням кукурудзяної каші.

Головне правило, про яке потрібно пам’ятати, – це правильне співвідношення крупи та рідини, адже кукурудзяна крупа сильно вбирає вологу. Якщо ви хочете отримати рідку кашу, вам потрібно брати пропорції 1:4 (на 1 частину крупи 4 частини рідини). Для отримання класичної консистенції – 1:3 (на 1 частину крупи 3 частини рідини).

Щоб отримати густу кашу, наприклад для запіканок або мамалиги, потрібно на 1 частину крупи додавати 2,5 частини рідини.

Як варити кукурудзяну кашу без грудочок?

Щоб уникнути грудочок та отримати рівномірну текстуру, потрібно памʼятати про такі моменти: