Ніжна та без грудочок: як зварити ідеальну кукурудзяну кашу
Кукурудзяна каша – не просто корисна страва, а й справжній кулінарний шедевр, якщо знати декілька важливих нюансів. Smak.Novyny розповідає, що потрібно знати перед приготуванням кукурудзяної каші.
Головне правило, про яке потрібно пам’ятати, – це правильне співвідношення крупи та рідини, адже кукурудзяна крупа сильно вбирає вологу. Якщо ви хочете отримати рідку кашу, вам потрібно брати пропорції 1:4 (на 1 частину крупи 4 частини рідини). Для отримання класичної консистенції – 1:3 (на 1 частину крупи 3 частини рідини).
Щоб отримати густу кашу, наприклад для запіканок або мамалиги, потрібно на 1 частину крупи додавати 2,5 частини рідини.
Як варити кукурудзяну кашу без грудочок?
Щоб уникнути грудочок та отримати рівномірну текстуру, потрібно памʼятати про такі моменти:
- Промивання крупи – якщо крупа надто пилова, краще її промити та підсушити, проте це не обов’язковий крок.
- Варка у кип’ятку – крупу слід додавати вже у киплячу воду або молоко, а не навпаки.
- Постійне помішування – у перші 10 хвилин каша швидко загусає, тому потрібно активно її помішувати.
- Готування на слабкому вогні – після закипання важливо зменшити вогонь та варити повільно.