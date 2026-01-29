Зберігаємо текстуру і вітаміни: як позбутися гіркоти шпинату
До теми
- Шпинатний рулет з лососем. Рецепт дня ZAXID.NET
Шпинат при неправильному приготуванні може мати помітну гіркоту, що псує смак будь-якої страви. Express розповідає, як можна позбутися гіркоти у шпинаті.
Арман Лью, автор кулінарних книг, каже, що шпинат природно містить щавелеву кислоту, яка може створювати крейдяний присмак при вживанні в сирому вигляді в салатах, а при варінні у воді вона розпадається, часто викликаючи неприємний гіркий присмак.
Кулінар радить легко обсмажити шпинат на невеликій кількості масла на сильному вогні приблизно 2–3 хвилини. У результаті ви отримаєте ніжний, зів’ялий шпинат, який збереже свою текстуру. Якщо ви хочете підсилити та покращити загальний смак шпинату, слід додати до шпинату кислий компонент, наприклад лимон.
Якщо ж ви плануєте проварювати шпинат, слід пам’ятати, що багато вітамінів вимиваються у воду, тому обсмажування не тільки зберігає більше поживних речовин, але й значно покращує смак.
Як посмажити шпинат?
- Для початку додайте масло та оливкову олію на сковорідку, після чого дайте їй нагрітися.
- Коли масло повністю розтопиться, додайте шпинат і подрібнений часник, приправте сіллю та перцем.
- Обсмажуйте шпинат протягом двох-трьох хвилин, доки він повністю не зів'яне. Коли шпинат буде готовий, зніміть сковорідку з вогню та додайте трохи лимонного соку.