Кулінар радить легко обсмажити шпинат на невеликій кількості масла

Шпинат при неправильному приготуванні може мати помітну гіркоту, що псує смак будь-якої страви. Express розповідає, як можна позбутися гіркоти у шпинаті.

Арман Лью, автор кулінарних книг, каже, що шпинат природно містить щавелеву кислоту, яка може створювати крейдяний присмак при вживанні в сирому вигляді в салатах, а при варінні у воді вона розпадається, часто викликаючи неприємний гіркий присмак.

Кулінар радить легко обсмажити шпинат на невеликій кількості масла на сильному вогні приблизно 2–3 хвилини. У результаті ви отримаєте ніжний, зів’ялий шпинат, який збереже свою текстуру. Якщо ви хочете підсилити та покращити загальний смак шпинату, слід додати до шпинату кислий компонент, наприклад лимон.

Якщо ж ви плануєте проварювати шпинат, слід пам’ятати, що багато вітамінів вимиваються у воду, тому обсмажування не тільки зберігає більше поживних речовин, але й значно покращує смак.

Як посмажити шпинат?