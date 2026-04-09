фото MOYO

Сучасні тренди пропонують відходити від звичних прикрас

Оформлення паски давно стало не менш важливим, ніж її смак. Сучасні тренди пропонують відходити від звичних прикрас і створювати справжні святкові композиції, які виглядають дуже естетично. Блогерка Діана Куликовська розповідає, як оригінально прикрасити паску. Що вам потрібно: Білок – 30 грамів. Цукрова пудра – 200 грамів. Лимонний сік – 1 чайна ложка. Як прикрасити паску: Збиваємо білок в чистій та сухій чаші. Коли білок почне біліти, порційно додавайте пудру. Коли ви побачите, що утворюється однорідна маса, додайте лимонний сік. Якщо глазур вийшла занадто густою, додайте до неї кілька капель води. Розділіть глазур порційно по посудинах і додайте в кожну харчові фарбники. Відріжте кінчики в кондитерських мішках і заповніть їх глазур'ю, зав’яжіть. Далі робіть будь-який малюнок і залиште глазур висихати. Чим густіша буде глазур, тим швидше вона висохне і чіткішими будуть ваші малюнки.

