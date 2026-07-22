Замість того щоб одразу викидати її після сніданку з авокадо, кісточку можна покласти в морозильну камеру

Кісточка авокадо може стати несподіваним помічником на кухні. Замість того щоб одразу викидати її після сніданку з авокадо, кісточку можна покласти в морозильну камеру. Pixel Inform розповідає, навіщо заморожувати кісточку від авокадо.

Навіщо заморожувати кісточку авокадо?

Спосіб пов’язують із природним процесом дозрівання плодів. Під час цього вони виділяють етилен – рослинний гормон у вигляді газу, який відповідає за їхнє дозрівання.

Кісточка авокадо містить величезну концентрацію ферментів, що створюють цей газ. Після заморожування вода всередині клітин перетворюється на кристали льоду. Ці кристали руйнують клітинні мембрани кісточки. Після розморожування це провокує різкий викид активних речовин, через що виділення етилену відбувається значно інтенсивніше, ніж у свіжого плоду.

Як використовувати цей спосіб?

Спочатку ретельно промийте кісточку авокадо, висушіть її паперовим рушником та покладіть у звичайний зіп-пакет. Покладіть кісточку у морозильну камеру на зберігання.

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Коли виникне потреба, щоб зелені банани чи тверде манго дозріли швидко, дістаньте кісточку та спочатку потримайте її при кімнатній температурі 30 хвилин. І тільки після цього кісточку можна покласти до недозрілих плодів.

Для прискорення дозрівання фрукти разом із кісточкою потрібно покласти у паперовий пакет. Папір запобігає утворенню зайвого конденсату, а також утримує концентрацію етилену на оптимальному рівні. Просто закрийте пакет і залиште його за кімнатної температури. Через 48 годин ваші фрукти повністю дозріють.

Важливо пам’ятати, що кісточку слід замінювати після 7–10 циклів заморожування-розморожування, адже кількість виділення газу буде поступово зменшуватися.