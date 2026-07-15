Щоб не помилитися в магазині, достатньо звернути увагу на кілька простих ознак

Вибрати стигле авокадо буває непросто. Занадто твердий плід ще не готовий до вживання, а надто м’який може виявитися перестиглим. Щоб не помилитися в магазині, достатньо звернути увагу на кілька простих ознак, які допоможуть швидко визначити ступінь стиглості.

Є кілька простих ознак, які допоможуть вибрати стигле авокадо. Для початку перевірте плодоніжку, просто злегка підніміть маленький «хвостик» зверху:

Якщо під ним коричневий колір, то авокадо вже зіпсоване. Якщо м’якуш зелена, то плід стиглий.

Також зверніть увагу на колір. Темна шкірка часто свідчить про стиглість, але орієнтуватися тільки на шкірку не варто. Важливо перевірити також поверхню: якщо на ній присутні великі вм’ятини, це свідчить про можливе пошкодження м’якуша.

Окрім цього ви можете обережно стиснути плід. Просто тримайте авокадо в долоні і злегка натисніть пальцями, не продавлюючи шкірку.

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Якщо авокадо зовсім не піддається натисканню, він ще не дозрів. Йому потрібно ще 4–5 днів, щоб дозріти. Якщо авокадо все ще щільне всередині, але злегка м’яке, йому потрібно дозріти 1–2 дні. Якщо ж плід м’яко пружинить і не перетворюється на кашу, він дозрів і готовий до вживання. Якщо плід занадто м’який – він уже зіпсувався.

За матеріалами Parade та УНІАН.