Не натискайте навмання: як за кілька секунд перевірити стиглість авокадо
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Вибрати стигле авокадо буває непросто. Занадто твердий плід ще не готовий до вживання, а надто м’який може виявитися перестиглим. Щоб не помилитися в магазині, достатньо звернути увагу на кілька простих ознак, які допоможуть швидко визначити ступінь стиглості.
Є кілька простих ознак, які допоможуть вибрати стигле авокадо. Для початку перевірте плодоніжку, просто злегка підніміть маленький «хвостик» зверху:
- Якщо під ним коричневий колір, то авокадо вже зіпсоване.
- Якщо м’якуш зелена, то плід стиглий.
Також зверніть увагу на колір. Темна шкірка часто свідчить про стиглість, але орієнтуватися тільки на шкірку не варто. Важливо перевірити також поверхню: якщо на ній присутні великі вм’ятини, це свідчить про можливе пошкодження м’якуша.
Окрім цього ви можете обережно стиснути плід. Просто тримайте авокадо в долоні і злегка натисніть пальцями, не продавлюючи шкірку.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Якщо авокадо зовсім не піддається натисканню, він ще не дозрів. Йому потрібно ще 4–5 днів, щоб дозріти.
- Якщо авокадо все ще щільне всередині, але злегка м’яке, йому потрібно дозріти 1–2 дні.
- Якщо ж плід м’яко пружинить і не перетворюється на кашу, він дозрів і готовий до вживання.
- Якщо плід занадто м’який – він уже зіпсувався.