Підготовка насіння до посіву – важливий етап, який безпосередньо впливає на майбутній урожай. Раніше для перевірки схожості доводилося робити пробні посіви, але сьогодні існує чимало ефективних способів допомогти насінню швидше прорости. Головне – обрати засіб, який не лише стимулює розвиток, а й захищає від хвороб. Детальніше про це пише УНІАН.

Яке насіння варто замочувати перед посадкою

Замочування особливо корисне для великого насіння, а також для того, що зберігалося тривалий час або було зібране самостійно. Без цієї процедури сходи можуть бути нерівномірними або слабкими.

Найбільше замочування потребують:

насіння перцю, яке відоме повільною та нерівномірною схожістю;

огірки, томати, бобові та гарбузові культури;

насіння для вирощування розсади або висіву у відкритий ґрунт.

У чому замочувати насіння для швидкого проростання

Найпростіший варіант – звичайна вода температурою 20–25°C. Вона допомагає активізувати процес проростання. Проте кращий результат дають спеціальні розчини.

Для обробки можна використовувати:

біофунгіциди, які одночасно знезаражують і зміцнюють рослини;

розчин перекису водню (3%) – насіння витримують 7–8 хвилин і промивають водою;

слабкий спиртовий розчин – для видалення ефірної оболонки у насіння моркви, селери, петрушки;

бурштинову кислоту (0,2 г на 1 л води) – як стимулятор для старішого насіння.

Важливо не залишати насіння просто у воді без доступу повітря, це може призвести до його загибелі. Краще використовувати вологу тканину, марлю або ватні диски. Насіння викладають між шарами матеріалу, накривають плівкою та залишають у теплому місці. Через 3–5 днів, після появи перших паростків, його висаджують у ґрунт.

Яке насіння не потрібно замочувати

Не все насіння потребує додаткової обробки. Якщо воно вже підготовлене виробником, це зазвичай видно за яскравим забарвленням. Таке насіння повністю готове до посіву і не потребує замочування.

Також не варто замочувати дуже дрібне насіння, наприклад квітів. Після намокання його складно рівномірно висіяти, а пророслі паростки легко пошкодити. У такому випадку насіння висівають сухим, забезпечуючи добре зволожений ґрунт.