фото Serious Eats / J. Kenji Lopez-Alt

Таку процедуру не потрібно виконувати після кожного використання

Прожарювання чавунної пательні допомагає відновити захисний шар, який запобігає появі іржі та створює природне антипригарне покриття. Таку процедуру не потрібно виконувати після кожного використання – достатньо лише тоді, коли до поверхні починає частіше прилипати їжа. Martha Stewart розповідає, як прожарити чавунну пательню в домашніх умовах. Як правильно прожарити чавунну пательню? Перед прожарюванням пательню потрібно ретельно очистити та повністю висушити. За допомогою паперового рушника нанесіть невелику кількість рослинної олії. Це дозволить рівномірно розподілити жир на поверхні. Після цього нагрійте сковорідку в духовці при температурі 175 °C протягом однієї години, щоб олія з’єдналася з поверхнею сковороди та утворила природне антипригарне покриття. Найкраще розташувати пательню догори дном, щоб запобігти накопиченню зайвої олії в центрі.

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