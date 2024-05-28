Український виробник показав на Львівщині роботу засобів радіоелектронної боротьби та розвідки
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 травня
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У вівторок, 28 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розвідка і захист. Виробники показали, як військова радіоелектроніка рятує життя захисників.
- Сортувати правильно. Для дітей у Львові влаштовують практичні екскурсії у навчальний центр поводження з відходами.
- Не можуть знайти спільної думки. У дитсадку «Пізнайко» на Сихові частина батьків проти розбудови закладу.
- Злата-богатирка. У Львові народилась дівчинка вагою понад п’ять з половиною кілограмів.
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