Фарш можна швидко та безпечно розморозити

Ситуація, коли фарш потрібен вже зараз, а він ще заморожений, знайома багатьом. Але не варто засмучуватися, адже фарш можна швидко та безпечно розморозити. УНІАН розповідає, як зберегти всі поживні речовини і смакові якості фаршу під час розморожування.

Як розморозити фарш у воді?

Фарш, який ви збираєтеся розморожувати у воді, повинен залишатися в упаковці, пакеті або харчовій плівці, інакше з нього у воду підуть і смак, і частина поживних речовин. Класти заморожене м’ясо потрібно лише в холодну воду, адже гаряча вода не прискорить розмороження, бо зверху фарш відтає, а всередині залишиться мерзлим. Також в гарячій воді активно розмножуються бактерії.

У воді фарш розморозиться за годину, і його потрібно одразу ж готувати.

Як розморозити фарш у мікрохвильовці?

Просто покладіть заморожене м’ясо в мікрохвильовку і включіть режим «розморожування», якщо такий є, або ж встановіть самі мікрохвильовку на 50% потужності – для розморожування знадобиться від 3-5 хвилин, залежно від кількості фаршу. Розморожувати потрібно імпульсно – тобто, кожні 30 хвилин його потрібно перевертати, щоб він відтавав рівномірно. Розморожений фарш потрібно одразу готувати.

Як розморозити фарш на водяній бані?

Якщо мікрохвильовки немає, то швидко розморозити фарш можна на водяній бані. Для цього потрібно зняти упаковку з м’яса, помістити його в миску, а миску поставити в каструлю з водою.

Фарш у мисці потрібно постійно перевертати, щоб він рівномірно розмерзався.