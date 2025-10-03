У жовтні на городах починається активний період озимих робіт

Осіння висадка полуниці, зокрема в жовтні чи навіть на початку листопада, має свої особливості, які відрізняють її від традиційної серпнево-вересневої. Щоб рослини добре прижилися та в наступному сезоні подарували багатий урожай, важливо дотримуватись певних правил, про які пишуть «Новини.Info».

При пізній посадці ключову роль відіграє якість розсади та правильно підготовлений ґрунт. Досвідчені садівники радять використовувати саджанці із закритою кореневою системою, в стаканчиках або касетах. Такі рослини мають кращі шанси швидко адаптуватися до нового місця.

На що звернути увагу при виборі розсади

У кущика має бути щонайменше три здорові зелені листочки. Коренева система – міцна, без гнилі та ознак хвороб.

Підготовка грядки

Перш ніж висаджувати полуницю, потрібно підживити ґрунт. Оптимальний варіант – внести добре перепрілий гній (коров’ячий) та близько 50 грамів суперфосфату на квадратний метр. Це забезпечить активний розвиток коріння ще до настання холодів.

Схема висадки

Кущики висаджують із відстанню приблизно 20 см між рослинами. У лунку нічого додаткового класти не потрібно: головне, щоб вона була вологою та пухкою.

Полив для стимуляції укорінення

Щоб рослини краще прижилися, варто скористатися спеціальним засобом для укорінення, наприклад, біостимулятором типу Радіоформ. Його розводять у співвідношенні: 25 г препарату на 10 л води. Після такого поливу кущі швидше адаптуються й краще переживуть зиму.