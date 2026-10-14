Для полуничної грядки вибирайте сонячне місце з водопроникним ґрунтом

Полуницю можна садити в жовтні, якщо ґрунт ще придатний для роботи, а до стійких морозів залишається щонайменше три-чотири тижні. За цей час молоді кущі мають адаптуватися та почати вкорінюватися. Проте терміни залежать від погоди й регіону, тому іноді посадку краще перенести на весну. Більше про осінню посадку пише NV.

Де посадити полуницю восени

Для полуничної грядки вибирайте сонячне місце з водопроникним ґрунтом. Якщо після дощу вода довго залишається на поверхні, коріння може страждати від надмірної вологи.

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Перед садінням видаліть бур’яни та за потреби поліпште ґрунт зрілою органікою. Не рекомендується розміщувати нову грядку після пасльонових культур або на місці старої полуниці: там можуть зберігатися збудники хвороб. Якщо попередні рослини хворіли, краще вибрати іншу ділянку.

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Для осіннього садіння підійдуть і контейнерні саджанці з неушкодженою кореневою грудкою. Вони зазвичай легше переносять пересаджування, але після висаджування також потребують поливу та догляду.

Як правильно посадити полуницю

Найважливіший момент – правильно розмістити сердечко, тобто центральну точку росту куща. Коріння має бути в ґрунті, а сердечко – залишатися на рівні його поверхні.

Якщо заглибити точку росту, полуниця може загнити. Якщо посадити кущ надто високо, коріння оголиться та пересихатиме. Після засипання коренів обережно ущільніть землю й перевірте, чи не змістилося сердечко.

Залишайте між кущами достатньо місця відповідно до сорту та способу вирощування. Загущення ускладнює догляд, прополювання й провітрювання рослин, а також може сприяти поширенню хвороб.

Як доглядати за полуницею після садіння

Одразу після висаджування полийте кущі, щоб ґрунт прилягав до коріння. Надалі стежте за вологістю землі: вона не повинна пересихати, але й постійно мокрим ґрунт залишати не можна.

Регулярно видаляйте бур’яни, адже молода полуниця погано конкурує з ними за воду та поживні речовини. Зимове укриття плануйте окремо, враховуючи погоду, сорт і місцеві умови. Не засипайте щойно посаджені кущі товстим шаром мокрого матеріалу.

Якщо до стійких морозів залишається менше трьох-чотирьох тижнів або ґрунт уже непридатний для садіння, безпечніше дочекатися весни.