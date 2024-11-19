Цей метод підготовки посадкового матеріалу для вирощування помідорів дуже простий

Про висівання помідорів зазвичай не замислюються, адже більшість людей просто чекають на розсаду, щоб потім купити її та посадити у себе. Однак є простіший спосіб – посів під зиму, пише Prostoway.

Як це зробити

Посів слід проводити в листопаді. Раніше не рекомендується, оскільки насіння проросте занадто рано, і ваш експеримент не вдасться. Ось схема дій:

Почекайте на перші морози. Викопайте борозенки глибиною близько 15 см. Покладіть по стиглому сортовому помідору. Засипте томат землею та злегка втрамбуйте. Замульчуйте місце посадки листям, висота шару повинна бути 15 см. Перед снігопадом поставте зверху сітчастий ящик. Навесні після прогрівання ґрунту розсадіть.

Цей метод підготовки посадкового матеріалу для вирощування помідорів дуже простий. Його варто спробувати, якщо хочете отримати власну розсаду вже навесні.