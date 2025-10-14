Найкращий час для посадки троянд – осінь

Осінь – один із найкращих періодів для посадки троянд. Температура повітря вже не така висока, як влітку, а ґрунт ще досить теплий, щоб коріння встигло прижитися до зими. Посаджені восени кущі вже навесні активно йдуть у ріст і тішать цвітінням раніше, ніж ті, що висаджуються навесні. Як правильно це робити, пишуть News 24.

Правильне місце і підготовка ґрунту

Для троянд обирають добре освітлену ділянку з легким провітрюванням, але без різких протягів. Земля має бути пухкою, з нейтральною кислотністю. Якщо ґрунт кислий – внесіть трохи золи або вапна. Перед посадкою територію очищають від бур’янів, старих коренів та каміння, перекопують на глибину близько 30 см.

Як підготувати посадкову яму

Лунка для троянди повинна бути значно більшою, ніж розмір кореневої системи саджанця. Оптимальні розміри – 40 см у ширину та 50-70 см у глибину. Це потрібно, щоб корені легко розміщувалися і мали простір для росту.

На дно обов’язково кладуть дренаж: підійде галька, бита цегла, дрібний щебінь. Це захищає коріння від застою води та гниття.

Чим заповнити лунку восени

Після дренажу лунку заповнюють живильною сумішшю. До неї входять у рівних частинах:

родючий верхній шар ґрунту;

перегній або компост;

торф;

пісок.

До цієї суміші додають:

одну склянку деревного попелу (для зниження кислотності та мінералів);

сірникову коробку суперфосфату (для розвитку коренів);

жменю комплексного мінерального добрива.

Усе ретельно перемішують і засипають у лунку, після чого встановлюють саджанець. Кореневу шийку заглиблюють нижче рівня землі на 2-5 см, це захищає її від вимерзання.