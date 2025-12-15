фото Squeaky cleaning

Коли гості вже на порозі, не варто панікувати – навіть за короткий час можна навести порядок та створити приємну атмосферу в домі. «РБК-Україна» розповідає, як швидко прибрати квартиру. Як прибрати швидко квартиру? Почніть з того, що привертає найбільше уваги. Не варто витрачати дорогоцінний час, намагаючись почистити всі шпаринки, адже гості навряд будуть заглядати в вашу шафу або під холодильник. Тому зосередьте увагу на найбільш видимих поверхнях. Якщо ви маєте купу статуеток, які припали пилом – краще їх прибрати в шафу або швидко пройтись по них пухнастою щіткою. Також краще підготувати набір для прибирання заздалегідь. І хоча це вимагає невеликої підготовки завчасно, але цей набір матиме сенс в довгостроковій перспективі. Коли ви будете знати, що вам потрібно терміново прибрати та витерти пил, ви можете швидко взяти свій набір та одразу почати прибирання, не витрачаючи час на пошуки всіх потрібних інструментів. Прибирайте кімнату за кімнатою, починаючи з найбільш часто використовуваних приміщень, таких як вітальня, їдальня, кухня та ванна кімната. Особливо потрібно зосередитися на скляних та глянцевих поверхнях, на яких дуже помітний бруд та розводи. Невеликі деталі теж мають значення, тому переходячи з кімнати в кімнату, збирайте брудні речі та, дійшовши до ванної, закиньте їх в машину та запустіть цикл прання. Але якщо ваша пральна машинка дуже шумна, просто залиште речі всередині, доки не підуть гості. Ванна кімната – це, певно, найголовніше місце у вашому домі. І якщо в ній неприємно пахне, вона виглядатиме брудною або непривітною. Тож протріть фурнітуру, приберіть сміття та не забудьте вимити унітаз. Не забудьте і про брудний посуд на кухні. Його краще вимити, або покласти в посудомийну машину, якщо вона у вас є. Під кінець прибирання варто пропилососити килими, щоб зібрати весь пил з підлоги.

