Багато повсякденних засобів для прибирання, містять інгредієнти, які можуть бути небезпечними для домашніх тварин

Якщо ви живете з домашніми тваринами, може бути важко обрати, які засоби для прибирання використовувати. Багато повсякденних засобів для прибирання, містять інгредієнти, які можуть бути небезпечними для улюбленців. Тому, перш ніж займатися прибиранням, важливо знати інгредієнти, які можуть наражати їх на небезпеку. Їх проковтування і навіть потрапляння в повітря можуть викликати побічні реакції, такі як проблеми з диханням, печінкова недостатність і подразнення ротової порожнини. Martha Stewart розповідає, з якими інгредієнтами не варто використовувати засоби для прибирання, якщо у вас є домашні тварини.

Чого слід уникати?

Відбілювач

Відбілювач має високу корозійну дію, і як його проковтування, так і вдихання можуть завдати шкоди. Проковтування відбілювача може спричинити хімічні опіки ротової порожнини, горла та шлунково-кишкового тракту. Вдихання парів може спричинити проблеми з диханням. Деякі домашні тварини, такі як коти та птахи, дуже чутливі до вдихання і навіть до парів розведеного відбілювача.

Аміак

Пари засобів для чищення з аміаком можуть бути небезпечними для домашніх тварин, особливо котів і птахів. А при поєднанні цих засобів з відбілювачем утворюється хлорамін, який може бути смертельним як для людей, так і для домашніх тварин.

Ефірні олії

Багато власників домашніх тварин вважають, що ефірні олії, такі як олія чайного дерева, евкаліпта та сосни, є повністю натуральною та безпечною альтернативою магазинним засобам для очищення, але насправді багато ефірних олій є токсичними для домашніх тварин. Коти особливо чутливі, але і в собак можуть бути алергічні реакції. Власники повинні знати, що дифузори з цими продуктами також є небезпечними.

Феноли

Феноли використовують у засобах для дезінфекції, щоб запобігти поширенню мікробів та бактерій. Хоча феноли ефективні для очищення, вони токсичні для котів: їх вживання може призвести до печінкової недостатності та смерті.

Четвертинні амонієві сполуки

Як і феноли, вони зазвичай містяться в дезінфекційних засобах і можуть спричинити хімічні опіки шкіри та слизових оболонок, а також сильне подразнення ротової порожнини при проковтуванні. Коти особливо вразливі через свою звичку доглядати за шерстю.