Яблука допомагають задовольнити любов вашого улюбленця до солодкого більш здоровим (і нетоксичним) способом

Яблука здаються безпечними та корисними ласощами для собак, але чи справді ними можна пригощати своїх улюбленців. The Spruce Pets розповідає, чи можна пригощати собак яблуками.

Чи корисні яблука для собак?

Яблука містять велику кількість вітамінів, таких як А і С, а також кальцій, фосфор і антиоксиданти. Яблука допомагають задовольнити любов вашого улюбленця до солодкого більш здоровим (і нетоксичним) способом.

Яблука є особливо чудовими ласощами для собак, яким потрібно обмежувати споживання білка або калорій для контролю ваги. Клітковина в яблуках може бути корисною для здоровʼя шлунково-кишкового тракту. Антиоксиданти в яблуках також можуть покращити загальний стан здоровʼя вашого улюбленця та потенційно забезпечити додатковий рівень захисту від хвороб.

Як безпечно давати яблука собаці?

Перш ніж почати нарізати яблука для вашого улюбленця, переконайтеся, що серцевина, плодоніжка та насіння повністю видалені. Крім того, незалежно від того, наскільки вони корисні для здоровʼя, яблука та інші ласощі для собак повинні становити не більше 10% від щоденної калорійності раціону вашого собаки.

З міркувань безпеки ніколи не давайте собаці ціле яблуко, а також уникайте важкозасвоюваних сушених яблук. Також слід стежити за індивідуальною реакцією вашого улюбленця на фрукти. Споживання занадто великої кількості яблук може викликати проблеми зі шлунком як у собак, так і у людей. Також майте на увазі, що яблука містять цукор, тому якщо у вашого собаки є діабет, перед тим, як давати йому яблука, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Більшість собак люблять солодкі на смак та хрусткі яблука. Також по можливості намагайтеся вибирати органічні яблука, щоб уникнути шкідливого впливу пестицидів.