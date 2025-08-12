Різні собаки мають різні мотиви приносити іграшку до дверей

Коли ваш пес зустрічає вас з іграшкою в пащі, він не просто демонструє любов – за цим жестом стоїть своєрідна мова собачого сприйняття. PetMD розповідає, чому собака приносить вам іграшку, коли ви повертаєтесь додому.

1. Ваш собака хоче гратися.

Поки ви були зайняті на роботі або виконували доручення, ваш собака спав удома, бо коли вас немає, йому дійсно немає, чим зайнятися. Тож коли ви повертаєтеся додому, це може стати найяскравішою подією його дня.

Якщо ви зазвичай граєтеся з собакою відразу після повернення, він до цього звикає, і принесена іграшка має заоохочувати вас до ігор.

2. Ваш собака хоче уваги.

Деякі собаки можуть показувати своїм господарям улюблену іграшку, але не обов'язково хочуть гратися нею саме в цей момент. Вони будуть стрибати перед вами й, здавалося б, «хизуватися» своєю іграшкою, а потім відступати, коли ви простягнете до неї руку.

Ваш улюбленець, можливо, навчився, що господарі приділяють йому більше уваги, коли він тримає щось у роті, і йому подобається ця увага, тож він намагається її отримати за допомогою улюбленої іграшки.

3. Ваш пес занадто збуджений.

Собакам, які проявляють надмірну збудженість, наприклад, гавкають або кусаються, можна запропонувати погратися іграшкою, щоб перенаправити їхню енергію. Собаці важко гавкати та кусатися, коли він тримає щось у роті. Після численних повторень він навчиться відразу хапати іграшку, коли почує свого господаря біля дверей.