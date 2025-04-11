Є простий і ефективний спосіб отримати нові троянди, використовуючи звичайні матеріали

Вирощування троянд у домашніх умовах – це не лише захоплюючий процес, а й можливість створити свій маленький сад на підвіконні чи у дворі. Багато людей думають, що для цього потрібно витрачати багато грошей на купівлю дорогих саджанців або живців. Однак є простий і ефективний спосіб отримати нові троянди, використовуючи звичайні матеріали, що є вдома, пише My Garden Ideas.

Один із таких методів передбачає використання туалетного паперу для пророщування троянд, це дозволяє значно знизити витрати, не втрачаючи якості. Цей метод чудово підходить для новачків і не вимагає спеціальних знань чи інструментів.

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