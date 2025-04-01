Якщо вам потрібно швидко зварити макарони, важливо знати, що дійсно працює, а що – лише поширені помилки

Кип’ятіння води – начебто найпростіший процес, але навколо нього існує багато міфів. Якщо вам потрібно швидко зварити макарони, важливо знати, що дійсно працює, а що – лише поширені помилки. Shuba розповідає про 5 способів, завдяки яким можна швидко закип’ятити воду.

Як швидше закип’ятити воду

Накривайте каструлю кришкою

Щільно накрийте кришку зверху, щоб пришвидшити процес кипіння.

Обирайте широку каструлю

Збільшення площі поверхні за допомогою широкої каструлі дає більшій кількості води потрапити на найгарячішу частину каструлі, тобто дна. Цей спосіб чудово підходить для овочів, таких як стручкова квасоля, які можна розсипати на дні.

Використовуйте менше води

Якщо ви будете використовувати менший об’єм води – це значно скоротить час закипання.

Користуйтеся чайником

Використання електричного чайника прискорить процес кипіння. Кип’ятіння води в електричному чайнику перед тим, як налити її в каструлю для повторного кип’ятіння, може здатися громіздким, але все ж це чудова економія часу.

Приготування їжі на великій висоті

Ця порада не дуже корисна тим, хто живе на рівні моря, але її все одно корисно знати. На рівні моря вода кипить при 100°C, але чим вище ви підіймаєтесь у висоту, тим нижчою буде температура кипіння, скорочуючи час, необхідний для кипіння, на кілька хвилин.