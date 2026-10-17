фото The Family Cow

Якшо під час приготування використати соєвий соус, то можна розкрити смак м’яса наповну

Щоб смажена свинина вийшла соковитою, ніжною та мала насичений смак, її потрібно вміти правильно готувати. А якщо використати соєвий соус, то можна розкрити смак м’яса на повну. Pixel Inform розповідає, як правильно смажити свинину. Які інгредієнти знадобляться? Для приготування свинини підготуйте: невеликий шматок м’яса (близько 300 г);

середню цибулину;

три ложки насіння кунжуту та соєвого соусу;

олію для смаження;

спеції з сіллю на власний розсуд. Як посмажити смачну свинину? Наріжте м’ясо невеликими шматочками та промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Розігрійте сковорідку й обсмажте свинину з цибулею на середньому вогні. Коли м’ясо підрум’яниться з обох боків, додайте соєвий соус. Через 10 хвилин додайте сіль і спеції, готуйте ще 5 хвилин, а наприкінці посипте кунжутом.

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