Варто обирати правильний одяг та постільну білизну

Спекотні літні ночі часто заважають повноцінно відпочити. Через високу температуру організму складніше охолодитися, тому заснути стає важче, а сон може бути неглибоким. Проте існує кілька простих способів, які допоможуть зробити нічний відпочинок комфортнішим навіть без кондиціонера. Phys розповідає, як спати в спеку без дискомфорту.

Заблокуйте надходження сонячного світла вдень.

У сонячні години обов’язково тримайте вікна, що виходять на сонячний бік, закритими шторами або жалюзі. Це допоможе зменшити нагрівання підлоги, стін та меблів.

Також важливо вчасно зачиняти вікна: якщо повітря на вулиці гарячіше, ніж у кімнаті. Відкрите вікно лише погіршить ситуацію. Відчиняти вікна потрібно лише тоді, коли зовнішня температура падає нижче кімнатної – зазвичай рано-вранці, пізно ввечері або вночі.

Використовуйте перехресну вентиляцію.

Коли вечірнє або нічне повітря нарешті стає прохолодним, використовуйте перехресну вентиляцію. Відчиніть вікна або двері в різних кінцях будинку, щоб створити наскрізний потік повітря. Це допоможе вам швидко виштовхнути накопичене за день тепло назовні.

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Менше готуйте та періть у найспекотніші години.

Побутова техніка під час роботи виділяє велику кількість тепла. Крім того, приготування їжі та сушіння одягу в кімнатах різко підвищує вологість повітря, блокуючи випаровування поту й посилюючи тепловий стрес організму.

У спекотні дні намагайтеся вмикати великі побутові прилади лише вранці або пізно ввечері.

Обирайте правильний одяг та постільну білизну.

Обирайте легкий, вільний одяг та білизну з натуральних тканин – бавовни або льону. Вони мають високу гігроскопічність і дозволяють повітрю вільно циркулювати навколо тіла. Щільна синтетика, важкі ковдри та товсті матраци затримують тепло і вологу під ковдрою.

Правильно використовуйте вентилятори.

Вентилятори не охолоджують повітря в кімнаті, адже вони лише створюють його рух. Потік повітря посилює випаровування поту зі шкіри, що й дарує відчуття прохолоди.

Проте якщо температура – екстремально висока, використовувати вентилятор потрібно максимально обережно. Протягом дня пийте достатньо води, не спрямовуйте постійний потік повітря безпосередньо на обличчя під час сну.

Якщо ви відчули запаморочення, сухість або погіршення самопочуття – негайно вимкніть прилад.