Розміщення малини біля паркану або інших природних перешкод може обмежити її розростання

Малина – це не лише смачні та корисні ягоди, але й рослина, яка може швидко розростатися, захоплюючи все більшу площу вашої ділянки. Щоб контролювати її поширення та зберегти естетику саду, можна скористатися природними методами обмеження її росту. Один із таких способів – висадження спеціальних рослин, які стримують розростання малинового чагарника. Які рослини посадити, пише Woman 24.

Мітлиця (польовиця)

Мітлиця – це поширений бур’ян, відомий своєю розвиненою кореневою системою. Її корені проникають глибоко в ґрунт, створюючи щільний «бар'єр», який ускладнює проростання малинової порослі. Висаджуючи мітлицю навколо малинника, ви ефективно обмежите його розростання.

Стручкова квасоля

Стручкова квасоля має здатність насичувати ґрунт азотом завдяки бульбочковим бактеріям на своїх коренях. Ця властивість створює умови, які стримують зростання малини. Посадка квасолі поруч з малиновими кущами може стати ефективним рішенням для контролю за їх поширенням.

Щавель

Щавель володіє розгалуженою стрижневою кореневою системою, яка перешкоджає розростанню малини. Висаджуючи щавель на грядках шириною не менше 30 см навколо малинника, ви створюєте природний бар'єр, який обмежить його розростання.

Окрім висадження вищезгаданих рослин, рекомендується: