Якщо зробити все правильно, часник надовго збереже свій аромат і смак

Сушіння – один із найпростіших способів заготовити часник на зиму. Якщо зробити все правильно, він надовго збереже свій аромат і смак, а використовувати його можна буде для приготування різноманітних страв. ТСН розповідає, як правильно сушити часник.

Як сушити часник після збирання?

Перед викопуванням часнику город краще не поливати, щоб ґрунт був сухим. Після викопування часник потрібно розкласти в один шар і залишити на грядці на 3–4 години, щоб він трохи просохнув. Після цього потрібно досушувати часник під навісом, у добре провітрюваному місці до 10 годин.

Коли стебла часнику висохнуть, їх слід зрізати на декілька сантиметрів вище від головок. Після цього часник потрібно розкласти тонким шаром в ящику і помістити на зберігання до сухого та прохолодного місця.

Ви можете зберігати часник як головками, так і «косичками». Якщо ви хочете зберігати часник «косичками», не відрізайте сухі стебла, адже вони вам знадобляться для плетіння коси.

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Як висушити головки часнику?

Головки часнику треба розділити на зубчики і очистити кожен від лушпиння. Розрізані на дві половини зубчики слід розмістити зрізами догори на плоскій поверхні в сухому місці, яке добре провітрюється і куди не потрапляє сонце. Сушити в такий спосіб часник потрібно близько двох тижнів. Якщо зубчики великі, сушити доведеться довше. Часник потрібно періодично перевіряти.

Як висушити часник у духовці?

Духовку слід нагріти до температури 50–60 °C. Часник потрібно порізати на пластини, помістити на деко застелене пергаментом, і покласти до духовки. Щоб уникнути надмірного перегріву й забезпечити доступ свіжого повітря, дверцята духовки тримають прочиненими. Через 40 хвилин після початку сушіння деко витягують і перевертають часник. Загалом сушити часник у духовці потрібно від 3 до 6 годин, адже все залежить від товщини часникових пластин.

Як сушити часник у сушарці?