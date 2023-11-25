Гілки лохини пригинають до землі, для цього можна використовувати шпагат або дротові дуги

Важливим у догляді за лохиною є укриття рослини на зиму. Від укриття залежить майбутній врожай. У більшості випадків межею морозостійкості кущів лохини є температура -23-25°С, а також велика ймовірність підмерзання рослини в безсніжну зиму, пише Kvitka.Info.

Якщо ви вирішили вирощувати пізньостиглі сорти, то не забудьте, що вони часто страждають від ранньо-осінніх заморозків, і тому ці сорти необхідно першими накривати. Підготовку кущів до зими треба починати завчасно.

Гілки лохини пригинають до землі, для цього можна використовувати шпагат або дротові дуги, розташувавши їх навхрест.

Потім з настанням стійких морозів кущі накриваємо мішковиною чи агротканиною. Поліетиленову плівку краще не використовувати. Взимку кущі можна присипати розсипчастим снігом так, щоб верхівки стебел постійно були під білим покривалом.

З настанням весни укриття знімаємо, обрізаємо кінчики підмерзлих гілочок. Квітки лохини зазвичай не потребують додаткового захисту від різкого весняного похолодання, оскільки можуть переносити заморозки до -7°С.