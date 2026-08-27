Щоб помідори не лопалися під час заливання маринадом, перед закруткою їх радять проколювати зубочисткою

Цілі законсервовані помідори мають набагато привабливіший вигляд, ніж плоди з потрісканою шкірою. Щоб помідори не лопалися під час заливання маринадом, перед закруткою їх радять проколювати зубочисткою. Ukr.Mеdia розповідаю, чи справді цей трюк працює.

Чи справді спосіб із зубочисткою працює?

Після того як ви помили помідори, кожен плід потрібно проколоти зубочисткою в тому місці, де він кріпився до плодоніжки. І саме цей спосіб допомагає зменшити натяг шкірки на помідорах під час заливання маринадом і зберегти їх цілими. Річ у тім, що помідори складаються майже повністю з води (94-95%), і коли ми заливаємо плоди розсолом, він проникає всередину томатів. А додаткову воду тонка оболонка помідорів часто не витримує, і саме з цієї причини помідори часто лопаються в банках

Робити прокол слід максимально глибоко, але так, щоб зубочистка не пройшла наскрізь і не пошкодила оболонку з іншого боку.

Також ви можете підсилити дію цього способу, додавши в банку з помідорами дубове листя. Дубильні речовини, що містяться в листя, також не дозволять розтріскатися шкірці на помідорах.

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