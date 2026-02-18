Перед смаженням важливо правильно підготувати мойву, щоб зменшити характерний аромат

Смажена мойва – смачна риба, але її запах під час приготування може надовго залишитися у квартирі, через що багато господинь уникають цієї страви. Проте є кілька простих кулінарних хитрощів, які допомагають не лише зробити рибу ароматною, а й мінімізувати неприємний запах під час смаження. УНІАН розповідає, як можна уникнути запаху при смажені мойви.

Що робити, щоб не було запаху при смаженні мойви?

Перед смаженням важливо правильно підготувати мойву, щоб зменшити характерний аромат. Спочатку розморозьте та почистьте рибу, а потім замочіть її у воді приблизно на 15 хвилин, додавши трохи оцту. Також ви можете спробувати потримати мойву 15 хвилин в огірковому розсолі.

Окрім цього, мойву можна замаринувати в соєвому соусі, щоб прибрати запах: на 1 кілограм риби візьміть 2 столові ложки соєвого соусу.

Потім мойву слід обсушити паперовим рушником, вмочити в борошно, потім – в яйце, після цього – в кукурудзяне борошно. Смажити рибу потрібно на соняшниковій олії з кожного боку по 3–4 хвилини.