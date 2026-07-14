Якщо вчасно не змінити догляд, листя почне в’янути, зав’язі осипатимуться, а врожай помітно зменшиться

Спекотна погода з температурою понад +30°C стає серйозним випробуванням для огірків. У таких умовах рослини швидко втрачають вологу, гірше засвоюють поживні речовини та стають вразливими до шкідників і хвороб. Якщо вчасно не змінити догляд, листя почне в’янути, зав’язі осипатимуться, а врожай помітно зменшиться. Як допомогти огіркам, пише ТСН.

Як захистити огірки від павутинного кліща та трипсів

Суха й гаряча погода створює ідеальні умови для стрімкого розмноження павутинного кліща та трипсів. Навіть якщо на листі ще не видно явних пошкоджень, профілактичне оброблення допоможе запобігти масовому зараженню.

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Для захисту огірків часто використовують біологічні препарати, зокрема «Фітоверм» або «Актоцид». Якщо листя вже почало скручуватися та вкриватися дрібними світлими цятками, оброблення проводять відповідно до інструкції виробника. Через кілька днів процедуру бажано повторити, адже яйця шкідників мають щільну оболонку й не завжди гинуть після першого обприскування.

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Регулярно збирайте плоди

У спеку не варто залишати огірки на батогах надовго. Перерослі плоди забирають багато вологи та поживних речовин, через що утворення нових зав’язей сповільнюється.

Збирайте врожай кожні один-два дні. Це стимулюватиме появу нових плодів і допоможе рослині менше виснажуватися.

Як правильно поливати огірки у спеку

Огірки потребують стабільної вологості ґрунту, але надлишок води може бути не менш небезпечним, ніж посуха. Найкраще поливати рослини частіше, але невеликими порціями.

Використовуйте лише теплу воду температурою не нижче +20…22°C. Поливання проводьте рано-вранці або ввечері після 18:00. У денну спеку вода швидко випаровується, а коренева система зазнає додаткового стресу.

Якщо є можливість, встановіть крапельне поливання. Воно підтримує рівномірну вологість ґрунту та допомагає уникнути різких перепадів.

Мульчування та затінення грядок

Щоб земля не перегрівалася, грядки варто замульчувати соломою, підсушеною травою або іншими рослинними рештками. Мульча зменшує випаровування води та допомагає довше зберігати прохолоду в зоні коріння.

У період сильної спеки корисно використовувати затінювальну сітку. Вона створює м’якший мікроклімат і захищає листя від палючих сонячних променів. Для огірків зазвичай достатньо затінення приблизно 40–45%, адже надто щільне укриття може зменшити врожайність.

Чим підживити огірки під час спеки

За високої температури коренева система працює менш активно, тому частину поживних речовин доцільно вносити шляхом обприскування по листю.

Особливо важливим у період цвітіння та плодоношення є калій. Його нестача часто проявляється пожовтінням країв листків і деформацією плодів.

Для підживлення можна використовувати:

настій деревного попелу для ґрунтів без лужної реакції;

монофосфат калію;

сульфат калію.

Добрива застосовуйте відповідно до інструкції виробника, а кореневі підживлення проводьте лише по вологому ґрунту.

Антистресова підтримка рослин

Під час екстремальної спеки огіркам потрібна додаткова підтримка. Кальцій і бор допомагають зменшити осипання зав’язей та підтримують нормальний розвиток кущів.

Для листкового підживлення часто використовують комплексні препарати з кальцієм і бором. Також городники застосовують антистресові засоби, зокрема «Епін», «Циркон», «Мегафол» або розчин бурштинової кислоти, дотримуючись рекомендацій виробника.

Профілактика хвороб

У спекотну погоду важливо не лише підживлювати огірки, а й запобігати розвитку грибкових захворювань. Для профілактики можна використовувати розчин молочної сироватки з невеликою кількістю йоду, а також біофунгіциди, наприклад «Фітоспорин» або «Триходермін».

Оброблення по листю проводьте у вечірні години, коли сонце вже не таке активне.

Чого не можна робити у сильну спеку

Не підживлюйте огірки концентрованими настоями трав, курячого посліду чи коров’яку, коли ґрунт сильно перегрітий. Такі підживлення можуть спричинити пошкодження коренів і різке в’янення рослин.

Азотні органічні добрива краще вносити після того, як температура повітря знизиться й огірки знову почнуть активно рости.