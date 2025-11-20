Вам не потрібен ремонт: як швидко утеплити будинок та позбутися протягів узимку
Взимку навіть незначні протяги здатні охолодити приміщення та збільшити витрати на опалення. Втім, більшість джерел тепловтрат можна усунути самостійно і без значних фінансових вкладень. «Новини.Live» пишуть про перевірені дії, які допоможуть зберегти тепло у вашому домі під час холодів.
Де найчастіше виникають протяги
Холодне повітря зазвичай потрапляє до приміщення через:
- нещільні деревʼяні або пластикові вікна;
- проміжки під дверима;
- розетки, розташовані на зовнішніх стінах;
- недостатньо утеплені підвіконня.
Саме ці ділянки варто оглянути насамперед.
Як перевірити, чи є протяг
Піднесіть до віконних та дверних стиків запалену свічку або легку паперову смужку. Якщо вони почнуть рухатися – повітря проходить крізь щілину. Після виявлення таких місць їх потрібно одразу усунути, щоб уникнути втрати тепла.
Утеплення вікон
Для усунення тепловтрат через вікна:
- замініть зношені ущільнювачі;
- заповніть дрібні щілини силіконовим герметиком;
- наклейте теплоізоляційну стрічку;
- за потреби заповніть монтажною піною порожнини підвіконня.
Ці кроки допоможуть утримувати тепло навіть у сильні морози.
Як закрити дверні щілини
Під дверима варто встановити поріг або наклеїти ущільнювач. Для вхідних дверей добре працюють термоштори та щільні портьєри, вони перешкоджають попаданню холодного повітря у будинок.
Інші прості рішення
- заглушки для розеток, розташованих на холодних стінах;
- ущільнювачі для вентиляційних решіток;
- килимки біля входу;
- текстильні валики-«змійки» для закриття щілин на підлозі.