Позбутися протягу з вікон і дверей вдома легко

Взимку навіть незначні протяги здатні охолодити приміщення та збільшити витрати на опалення. Втім, більшість джерел тепловтрат можна усунути самостійно і без значних фінансових вкладень. «Новини.Live» пишуть про перевірені дії, які допоможуть зберегти тепло у вашому домі під час холодів.

Де найчастіше виникають протяги

Холодне повітря зазвичай потрапляє до приміщення через:

нещільні деревʼяні або пластикові вікна;

проміжки під дверима;

розетки, розташовані на зовнішніх стінах;

недостатньо утеплені підвіконня.

Саме ці ділянки варто оглянути насамперед.

Як перевірити, чи є протяг

Піднесіть до віконних та дверних стиків запалену свічку або легку паперову смужку. Якщо вони почнуть рухатися – повітря проходить крізь щілину. Після виявлення таких місць їх потрібно одразу усунути, щоб уникнути втрати тепла.

Утеплення вікон

Для усунення тепловтрат через вікна:

замініть зношені ущільнювачі;

заповніть дрібні щілини силіконовим герметиком;

наклейте теплоізоляційну стрічку;

за потреби заповніть монтажною піною порожнини підвіконня.

Ці кроки допоможуть утримувати тепло навіть у сильні морози.

Як закрити дверні щілини

Під дверима варто встановити поріг або наклеїти ущільнювач. Для вхідних дверей добре працюють термоштори та щільні портьєри, вони перешкоджають попаданню холодного повітря у будинок.

Інші прості рішення