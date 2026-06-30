Звертайте увагу не тільки на колір: як завжди обирати соковитий лайм
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Шеф-кухарі радять звертати увагу не лише на колір, а й на інші ознаки
Лайм додає свіжості напоям, десертам і багатьом іншим стравам. Однак не кожен плід однаково соковитий. Шеф-кухарі радять звертати увагу не лише на колір, а й на інші ознаки. Саме вони допоможуть знайти лайм, у якому буде більше соку. BHG розповідає, як завжди обирати соковитий лайм.
На які ознаки варто звернути увагу?
- Шкірка. Обирайте лайм, який має гладку, яскраво-зелену шкірку. Якщо на лаймі є невеликі жовті плями, це ознака того, що плід більше перебував на сонці.
- Вага. Якщо плід здається важчим, ніж виглядає, це свідчить про високий вміст соку.
- Запах. Якщо злегка потерти шкірку, вона повинна виділяти характерний свіжий та кислий аромат.
- Пружність. Лайм повинен злегка пружинити під час легкого натискання. Якщо він надто твердий, соку в ньому, ймовірно, буде небагато.
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