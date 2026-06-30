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Шеф-кухарі радять звертати увагу не лише на колір, а й на інші ознаки

Лайм додає свіжості напоям, десертам і багатьом іншим стравам. Однак не кожен плід однаково соковитий. Шеф-кухарі радять звертати увагу не лише на колір, а й на інші ознаки. Саме вони допоможуть знайти лайм, у якому буде більше соку. BHG розповідає, як завжди обирати соковитий лайм. На які ознаки варто звернути увагу? Шкірка. Обирайте лайм, який має гладку, яскраво-зелену шкірку. Якщо на лаймі є невеликі жовті плями, це ознака того, що плід більше перебував на сонці. Вага. Якщо плід здається важчим, ніж виглядає, це свідчить про високий вміст соку. Запах. Якщо злегка потерти шкірку, вона повинна виділяти характерний свіжий та кислий аромат. Пружність. Лайм повинен злегка пружинити під час легкого натискання. Якщо він надто твердий, соку в ньому, ймовірно, буде небагато.

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