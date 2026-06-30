Кулінари знають кілька простих трюків, які допомагають отримати максимум рідини

Іноді навіть свіжий лайм дає зовсім небагато соку. Проте кулінари знають кілька простих трюків, які допомагають отримати максимум рідини. BHG розповідає, як вичавити більше соку з лайма.

Покатайте лайм по столу

Перед тим як розрізати лайм, міцно покатайте його цілим по твердій поверхні, наприклад, по кухонній стільниці або обробній дошці. Це допомагає пом’якшити мембрани лайма та зруйнувати клітинні стінки м’якуша, що сприяє виділенню більшої кількості соку під час вичавлювання.

Злегка підігрійте лайм

Якщо лайм здається твердим, його можна ненадовго підігріти в мікрохвильовій печі. Достатньо 10 секунд, щоб пом’якшити шкірку та полегшити вичавлювання соку.

Вичавіть сік

Щоб отримати якомога більше соку, спробуйте використати соковижималку для цитрусових. Якщо такої у вас немає, спробуйте встромити зубці виделки в м’якуш і обережно обертати їх з боку в бік – це аналогічний ручний спосіб.

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