Щоб витиснути максимум, можна скористатися простим способом, який давно використовують професійні бармени

Багато хто стикається з проблемою, коли з лимона вдається отримати лише частину соку. Щоб витиснути максимум, можна скористатися простим способом, який давно використовують професійні бармени. Ukr.Media розповідає, що завдяки цьому способи ви вичавите сік до останньої краплі.

Як правильно підготувати лимон?

Для початку підготуйте все необхідне: цитрус, сотейник та воду. Налийте таку кількість води, щоб повністю покрити лимон. Потім поставте посудину на плиту та доведіть воду до температури приблизно 50°C. Визначити потрібний момент легко – на дні почнуть з’являтися бульбашки.

Простий спосіб для більшої соковитості

Коли вода нагріється, обережно опустіть лимон у воду на 2 хвилини. Після цього дістаньте фрукт та дайте трохи йому охолонути, щоб він став теплим. Потім покатайте його по столу, злегка натискаючи. Розріжте лимон вздовж, щоб вийшли дві половини та видавіть сік.