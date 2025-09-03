Залишиться свіжим та соковитим: як найкраще зберігати розрізаний лимон
Лимон – чудове джерело вітаміну С, який допомагає зміцнити імунітет під час застуди. Але щоб він зберігав свою свіжість в розрізаному вигляді, варто скористатися перевіреними способами. Ukr.Media розповідає, як правильно зберігати розрізаний лимон.
Як зберігати розрізаний лимон?
Залишати цитрус розрізаним не варто – є кілька способів подовжити його свіжість:
Розрізаний лимон можна подрібнити в кашку з цукром або медом. Суміш помістити в банку та накрити кришкою. Потім його можна додати в чай, однієї чайної ложки буде достатньо на 150 мілілітрів води.
Розрізаний лимон зручно зберігати в спеціальній лимонниці. Але якщо у вас такої немає, можна взяти звичайне блюдце, насипати в нього цукор, а зверху покласти лимон зрізаною стороною.
Якщо лимон не буде використаний найближчим часом, його можна «законсервувати». Зробити це можна за допомогою яєчного білка. Для цього необхідно збити білок в піну та змастити нею зріз лимона. Так цитрус зможе пролежати в холодильнику протягом місяця.