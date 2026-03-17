Перед Великоднем багато хто прагне оновити оселю та надати їй особливої свіжості. Одним із важливих етапів прибирання стає прання тюлю, який з часом втрачає свою білосніжність. Пил, жовтизна та плями можуть зіпсувати вигляд навіть найохайнішої кімнати. На щастя, існують прості домашні способи, які допоможуть легко повернути тюлю чистоту та свіжість. Про це пише Storinka.

Перед тим як розпочати відбілювання, тюль варто правильно підготувати. Спершу його потрібно добре витрусити на свіжому повітрі, щоб позбутися пилу. Делікатні тканини не переносять високих температур, тому вода має бути теплою, але не гарячою. Якщо нехтувати цим правилом, жовтизна може закріпитися у волокнах і її буде складніше вивести.

Домашні способи відбілювання

Один із найпростіших варіантів – використання солі. Вона допомагає м’яко очистити тканину та повернути їй свіжий вигляд. Для більш помітного результату застосовують перекис водню, іноді у поєднанні з нашатирним спиртом. Такі засоби ефективно справляються із плямами та жовтизною, не пошкоджуючи структуру матеріалу.

Натуральні та м’які засоби

Для делікатного догляду підійде лимонна кислота, яка освіжає тканину та надає їй легкого блиску. Також можна скористатися молоком, воно робить волокна м’якшими та допомагає відновити колір. Ці способи особливо корисні для тонких і чутливих тканин.

Завершальний догляд і поради

Щоб тюль довше залишався чистим, його можна злегка накрохмалити. Це створить захисний шар і допоможе зберегти форму. Після прання не варто сильно викручувати тканину – краще розвісити її ще вологою. Так вона рівномірно висохне та виглядатиме охайно й святково.