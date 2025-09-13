Найчастіше шкоду приносять саме гаряча вода та агресивні режими пральної машини

Тюль – дуже ніжна тканина, а неправильне прання може зіпсувати її зовнішній вигляд назавжди. Найчастіше шкоду приносять саме гаряча вода та агресивні режими пральної машини.

Основні причини, чому гаряча вода – не ваш друг

Якщо прати тюль за високих температурах (понад 40°C), тканина може деформуватися, розтягнутися або навіть зовсім зіпсуватися. Тому коли йдеться про якісне очищення тюлі, прати слід лише на температурі 40 °C. Робити це потрібно на делікатному режимі та встановлювати обороти не більше 400, адже потужніші оберти можуть нашкодити тканині.

У випадку з ручним пранням ситуація така ж сама: вода має бути теплою, але не гарячою, тому що тюль має особливу ніжну структуру. Також під час ручного прання варто уникати інтенсивного тертя або стиснення, такі дії можуть порушити цілісність тканини.

За матеріалами Чистота та Vrtextil.