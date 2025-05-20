Щоб відіпрати пляму від кави, потрібно братися за її виведення одразу

Кавові плями – часта проблема, яка може зіпсувати настрій. У деяких випадках пляму вивести від кави не просто, але не варто одразу нести річ у хімчистку. «24 канал» розповідає, як впоратись із плямою самостійно.

Чим відіпрати пляму від кави?

Щоб відіпрати пляму від кави, потрібно братися за її виведення одразу, адже чим швидше ви почнете діяти, тим краще вдасться відіпрати тканину.

Тому за можливості, пляму від кави треба одразу засипати пральним порошком та запрати. Якщо на ваш одяг розлилась кава з молоком, тоді її потрібно прати у холодній воді, адже білок під впливом тепла може прискорити вбирання кавового пігменту в тканину.

Цей метод допомагає у більшості випадків, тому пральний порошок та холодна вода – це найпростіший спосіб вивести каву.

Якщо ви залишили пляму на бавовняному одязі, тоді скористайтеся розчином перекису водню та води. Перекис можна також використовувати й для джинсових тканин чи замінити його на оцет.

Для вовняних, шовкових, синтетичних та атласних виробів треба розвести в рівних пропорціях гліцерин та засіб для миття посуду. Для засобу треба додати воду й за допомогою отриманої суміші промокнути пляму кілька разів, а тоді дати їй висохнути.