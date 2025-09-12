Найкраще відмити ламінат спеціальними засобами, які розроблені для цього покриття та продаються в магазині

Ламінат – популярне покриття підлоги: гарне на вигляд, але чутливе до вологи. Щоб він служив довше, важливо знати, чим і як його мити, щоб не пошкодити поверхню. УНІАН розповідає, як відмити ламінат без розводів та шкоди.

Чим відмити забруднений ламінат?

Найкраще відмити ламінат спеціальними засобами, які розроблені для цього покриття та продаються в магазинах. Але якщо у вас немає цих засобів, можна використати оцет чи лимонний сік. Додайте у відро води 2-3 столові ложки оцту або лимонного соку. Це розчин не нашкодить покриттю, але допоможе очистити його. Важливо лише добре викручувати ганчірку.

Якщо ви хочете, щоб ламінат блищав, візьміть невелику кількість рідини для миття посуду та розведіть її у воді. А щоб на поверхні підлоги не було пилу, варто додати трохи кондиціонера для білизни у воду, він створить антистатичний ефект, який буде відштовхувати пил.