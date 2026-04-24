Безпечні і прості варіанти: чим швидко відмити йод зі шкіри та нігтів
Плями від йоду на руках, обличчя чи нігтях часто залишаються після обробки подряпин або необережного використання засобу. Зазвичай вони зникають самі, але якщо у вас немає часу на очікування, можна скористатися простими домашніми способами. УНІАН розповідає, чим можна швидко відмити йод зі шкіри.
Як відмити йод зі шкіри рук і обличчя?
Господарське мило.
Найпростіший спосіб – добре вимити забруднену ділянку господарським милом. За потреби можна потерти шкіру мочалкою або щіткою. Беріть саме господарське мило, адже косметичне буде неефективним.
Жирний крем або олія.
Найбезпечніший варіант – нанести на пляму рослинну олію або жирний крем і потерти. Цей спосіб допоможе у випадку, якщо йод потрапив на обличчя.
Жирний крем теж допоможе вам прибрати навіть застарілу пляму йоду. Просто нанесіть крем на шкіру і залиште на 20 хвилин, а після змийте водою.
Сода.
Намочіть шкіру і натріть місце з плямою содою. Її доведеться потримати 10-15 хвилин, а потім змити водою – пляма має зникнути. Після це місце краще змастити зволожувальним кремом. Цей метод не варто використовувати для плям на обличчя.
Щоб відмити йод із нігтів – зробіть содову ванночку: в 1 літр води додайте 3 столові ложки соди і потримайте руки в розчині 15 хвилин. Шкіру після цього слід змастити кремом.