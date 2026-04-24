Якщо вам потрібно швидко очистити шкіру та нігті від плям йоду – можна скористатися домашніми способами

Плями від йоду на руках, обличчя чи нігтях часто залишаються після обробки подряпин або необережного використання засобу. Зазвичай вони зникають самі, але якщо у вас немає часу на очікування, можна скористатися простими домашніми способами. УНІАН розповідає, чим можна швидко відмити йод зі шкіри.

Як відмити йод зі шкіри рук і обличчя?

Господарське мило.

Найпростіший спосіб – добре вимити забруднену ділянку господарським милом. За потреби можна потерти шкіру мочалкою або щіткою. Беріть саме господарське мило, адже косметичне буде неефективним.

Жирний крем або олія.

Найбезпечніший варіант – нанести на пляму рослинну олію або жирний крем і потерти. Цей спосіб допоможе у випадку, якщо йод потрапив на обличчя.

Жирний крем теж допоможе вам прибрати навіть застарілу пляму йоду. Просто нанесіть крем на шкіру і залиште на 20 хвилин, а після змийте водою.

Сода.

Намочіть шкіру і натріть місце з плямою содою. Її доведеться потримати 10-15 хвилин, а потім змити водою – пляма має зникнути. Після це місце краще змастити зволожувальним кремом. Цей метод не варто використовувати для плям на обличчя.

Щоб відмити йод із нігтів – зробіть содову ванночку: в 1 літр води додайте 3 столові ложки соди і потримайте руки в розчині 15 хвилин. Шкіру після цього слід змастити кремом.