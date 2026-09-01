Щоб відчистити навіть застарілий липкий наліт, не обов’язково використовувати агресивну хімію

Кухонний фартух швидко вкривається жиром і забрудненнями, особливо біля плити. Щоб відчистити навіть застарілий липкий наліт, не обов’язково використовувати агресивну хімію та довго терти поверхню. УНІАН розповідає, як відмити застарілий жир на кухонному фартусі.

Як відмити кухонний фартух від липкого нальоту або жиру?

Для очищення потрібно змішати один літр теплої води, чайну ложку засобу для миття посуду, чайну ложку солі та столову ложку лимонного соку або оцту. Отриману суміш можна використовувати як домашній знежирювач, який роз’їдає застарілий жир з будь-яких поверхонь.

Розчин потрібно нанести на фартух та інші кухонні поверхні на 15–20 хвилин. Щоб суміш краще трималася на стіні, у ній можна змочити паперові серветки й приклеїти їх. За цей час речовини вступлять у контакт із жиром і розчинять його зсередини. Після цього фартух слід протерти мікрофіброю, щоб не пошкодити покриття фартуха.

Інший спосіб, як відмити застарілий липкий жир, передбачає використання содової пасти. Змішайте три столові ложки соди та води, зробіть густу кашу і нанесіть на поверхню на 10 хвилин, після чого протріть вологою губкою. Таку суміш не можна використовувати на фартухах із загартованого скла, інакше можуть залишитися подряпини. Зате така суміш чудово підходить для швів плитки.

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