Часто на пластиковому сидінні або кришці унітаза з’являються жовті плями, які складно відмити звичайними засобами. Проте існує дієвий спосіб повернути їм чистоту. Express розповідає, як відмити жовті плями на сидінні унітаза за 10 хвилин.

Як прибрати жовті плями на унітазі?

Існує дуже простий та ефективний засіб, який, можливо, вже є у вашій ванній кімнаті. Спробуйте використати для прибирання пінку для гоління у вигляді спрею. Це може здатися дивним способом, але він справді дієвий.

Весь секрет у тому, що піна для гоління містить поверхнево-активні речовини, які глибоко проникають у поверхні та видаляють складні плями, такі як жир та бруд. А завдяки густій пінній консистенції пінка прилипає до поверхонь та особливо добре розщеплює жир, відмерлі клітини шкіри та вапняний наліт.

Як використати піну для гоління, щоб видалити плями: