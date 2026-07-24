Натуральний продукт має характерний склад та правильну текстуру, тоді як підробка нерідко містить дешеві замінники какао-масла і не тільки

Вибрати якісний шоколад можна ще до покупки, якщо уважно оглянути плитку та прочитати інформацію на упаковці. Натуральний продукт має характерний склад та правильну текстуру, тоді як підробка нерідко містить дешеві замінники какао-масла і не тільки. ТСН розповідає, як відрізнити натуральний шоколад від підробки.

Почніть із перевірки складу

Насамперед варто переглянути перелік інгредієнтів. У складі справжнього шоколаду основними складниками мають бути:

Какао-маса. Какао-масло. Цукор. Сухе молоко (для молочного шоколаду). Натуральний лецитин (емульгатор).

Якщо серед перших компонентів зазначені пальмова, кокосова чи інші рослинні олії замість какао-масла, такий продукт уже не можна вважати класичним шоколадом. Важливо розуміти, що чим коротший і зрозуміліший склад, тим вища ймовірність, що перед вами якісний продукт.

Зверніть увагу на відсоток какао

Відсоток какао також свідчить про якість продукту. Експерти рекомендують обирати:

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Чорний шоколад – від 70% какао. Темний – не менше 50%. Молочний – від 25–35%.

Якщо виробник не зазначає відсоток какао, це може свідчити про низьку якість.

Огляньте поверхню плитки

Якщо у вас є можливість, огляньте поверхню шоколаду. Якісний шоколад має рівну, гладеньку й трохи блискучу поверхню без тріщин, пухирців або білих плям.

Невеликий білуватий наліт не завжди означає, що шоколад зіпсувався. Він часто з’являється через неправильне зберігання або перепади температури, коли на поверхню плитки виходить какао-масло або цукор.

Проте якщо плитка виглядає тьмяною, кришиться або має нерівномірний колір, краще відмовитися від покупки.

Послухайте, як ламається плитка

Якісний шоколад має характерний сухий і чіткий хрускіт. Плитка повинна ламатися рівно, а місце розлому залишається гладким.

Якщо ж шоколад гнеться, нагадує пластилін або сильно кришиться, це може свідчити про використання замінників какао-масла чи порушення технології виробництва.