Перед вимочуванням обов’язково зверніть увагу на колір родзинок, адже чим вони світліші, тим довше їх потрібно вимочувати

Щоб родзинки у вашій випічці були м’якими та соковитими – їх варто попередньо замочити. «24 канал» розповідає, як вимочити родзинки у воді, коньяку чи вині.

Перед вимочуванням обов’язково зверніть увагу на колір родзинок, адже чим вони світліші, тим довше їх потрібно вимочувати.

Як вимочувати родзинки для випічки?

У воді

Закип’ятіть воду та залиште її на кілька хвилин, щоб вона трохи охолонула. Насипте родзинки у глибоку миску та залийте гарячою водою так, щоб вони були повністю покриті. Добре перемішайте родзинки дерев’яною ложкою або паличкою. Потім процідіть родзинки через сито, щоб видалити зайву рідину. Дайте їм трохи обсохнути, і за бажанням повторіть процедуру: знову залийте родзинки гарячою водою та залиште на 15 хвилин. Після цього ще раз відкиньте на сито, щоб остаточно видалити надлишок вологи.

У коньяку

Промийте родзинки під проточною водою та переберіть, видаляючи сторонні домішки. Потім залийте їх окропом та залиште на 30 хвилин для запарювання. Після цього відкиньте родзинки на друшляк та дайте стекти всій рідині. І коли родзинки підсохнуть, перекладіть їх у глибоку миску та залийте сумішшю з води та коньяку. На 500 мілілітрів води додайте приблизно чверть чарки алкоголю.

Сухофруктам у цій суміші варто настоятися щонайменше 2-3 години, за цей час вони стануть м’якшими та ароматними. І перед додаванням родзинок у тісто, дайте рідині стекти через сито.

У вині

Після ретельного промивання родзинок, підсушіть їх на ситі та перекладіть у глибоку миску чи банку. Залийте теплою водою, змішаною з горілкою в співвідношенні: на 1 літр води потрібно приблизно 25-30 мілілітрів алкоголю. Залиште родзинки в цій рідині приблизно на 40 хвилин, після чого дайте їм добре стекти.

Потім родзинки потрібно замочити у червоному вині. Перекладіть сухофрукти у місткість і залийте вином так, щоб воно повністю покрило родзинки. Періодично перемішуйте вміст, щоб усі родзинки рівномірно просочилися, а потім промийте їх під проточною водою на ситі, щоб позбутися надлишку вина.