Треба діяти швидко й обережно: як відіпрати плями від шоколаду на одязі
Плями від шоколаду – поширена проблема, але не поспішайте викидати одяг або здавати його до хімчистки. «РБК-Україна» розповідає, як самостійно відіпрати плями від шоколаду.
Що робити, якщо на одяг потрапив шоколад?
Діяти потрібно швидко та обережно, адже пляма може сильно закріпитися у волокнах тканини. Перш за все, потрібно обережно зішкребти надлишки ножем або ложкою. Робити це потрібно від країв плями до центру, щоб не розмазати шоколад ще більше.
Також не варто терти пляму, адже тоді шоколад може ще глибше в’їстися у тканину. Не використовуйте гарячу воду або тепло для розтоплення шоколаду: краще промивати пляму прохолодною водою. Однак делікатним тканинам, таким як шовк, вовна та синель, прання не допоможе, і краще віддати такий одяг у хімчистку.
Способи очищення
Використайте оцет. Змішайте одну частину оцту з однією частиною води, а потім замочіть пляму в розчині приблизно на 10 хвилин. Після цього одяг потрібно випрати відповідно до вимог тканини. Для потужнішого засобу можна змішати 1 чайну ложку мийного засобу з 1 столовою ложкою дистильованого білого оцту та 470 мл води. Нанесіть цей розчин на обидві сторони плями за допомогою ганчірки. Потім тканину потрібно промити під холодною водою, повторюючи процес до повного видалення плями. Після використання оцту виперіть одяг у звичайному режимі.
Використайте соду. Сода чудово поглинає свіжі плями від шоколаду, який ще не застиг. Спочатку змочіть пляму дистильованим білим оцтом або холодною проточною водою та промокніть паперовим рушником. Потім обережно втріть харчову соду з обох боків плями та залиште на 15 хвилин. Після цього просто змийте соду холодною водою.
Мийний засіб. Якщо ви помітили одразу пляму, знявши з тканини надлишки шоколаду, з забрудненням може впоратися і засіб для миття посуду. Для цього нанесіть рідину на пляму, зачекайте 5 хвилин, а потім замочіть одяг у холодній воді на 15 хвилин. Важливо кожні 3-5 хвилин обережно розтирати забруднену ділянку, промиваючи після цього тканину. Продовжувати потрібно доти, доки пляма від шоколаду не зникне. Після цього ретельно промийте забруднену ділянку та виперіть одяг як зазвичай та висушіть на повітрі.