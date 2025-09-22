Діяти потрібно швидко та обережно, адже пляма може сильно закріпитися у волокнах тканини

Плями від шоколаду – поширена проблема, але не поспішайте викидати одяг або здавати його до хімчистки. «РБК-Україна» розповідає, як самостійно відіпрати плями від шоколаду.

Що робити, якщо на одяг потрапив шоколад?

Діяти потрібно швидко та обережно, адже пляма може сильно закріпитися у волокнах тканини. Перш за все, потрібно обережно зішкребти надлишки ножем або ложкою. Робити це потрібно від країв плями до центру, щоб не розмазати шоколад ще більше.

Також не варто терти пляму, адже тоді шоколад може ще глибше в’їстися у тканину. Не використовуйте гарячу воду або тепло для розтоплення шоколаду: краще промивати пляму прохолодною водою. Однак делікатним тканинам, таким як шовк, вовна та синель, прання не допоможе, і краще віддати такий одяг у хімчистку.

Способи очищення