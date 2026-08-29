Для цього важливо дотримуватися деяких правил

Випрати ковдру в пральній машині так, щоб наповнювач не збився, цілком можливо. Для цього важливо дотримуватися деяких правил. Southern Living розповідає, як правильно прати ковдру у пральній машині.

Як правильно покласти ковдру в пральну машину?

Перед пранням потрібно переконатися, що ковдра заповнюватиме барабан більше ніж на ¾. Якщо у вас є ковдра, яка перевищує рекомендовану місткість вашої пральної машини, вам доведеться скористатися послугами хімчистки.

Перед прання експерти радять скласти ковдру вздовж у 3 шари й покласти так, щоб вона «обіймала» барабан по колу. Така техніка сприяє більш рівномірному полосканню та віджиманню.

Окрім завантаження, слід використовувати делікатні режими та невисоку температуру. Краще використовувати рідкий мийний засіб, оскільки порошок погано вимивається. Не слід перевищувати дозування, щоб наповнювач не злипся. Для віджимання встановіть швидкість не більше 600 обертів, щоб не навантажувати мотор.

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Після завершення прання експерти рекомендують струсити виріб, щоб наповнювач не збився в грудки, а потім залишити ковдру сушитися на повітрі.