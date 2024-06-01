Посів арахісу проводять попередньо замоченими ядрами

Один з найбільш доступних для вирощування горіхів є арахіс. Як виростити горіх вдома і як підібрати насіння для висадки – розповідає «Зелена садиба».

Як вибрати насіння для посадки

Для вирощування на власному городі потрібно шукати спеціальний посівний арахіс, який можна купити на спеціалізованих сайтах, у фермерів, що вже вирощують цю культуру, у колекціонерів на форумах.

При придбанні насіння варто звернути увагу на його пристосованість до місцевого клімату. Для українських умов селекціонерами виведені спеціальні адаптовані сорти, зокрема, «Валенсія українська», «Лінар», «Валар», «Степняк». Сіяти варто лише свіже насіння врожаю попереднього року. Його відсортовують, вибираючи найбільші якісні ядра.

Де садити арахіс

Цій тепло- та сонцелюбній рослині потрібно підібрати найтеплішу грядку. Навіть найменший затінок зіпсує все, тому вибирають відкритті, сонячні ділянки.

Для арахісу потрібні легкі, пухкі, родючі ґрунти. Для покращення ґрунту варто додати на кожен квадратний метр:

50 г комплексних добрив (наприклад, нітрофоски);

1 відро зрілого компосту чи перегною.

Правила сівообміну для арахіса прості: його можна садити після картоплі, огірків чи капусти, в крайньому випадку – інших пасльонових чи хрестоцвітних. Після всіх бобових арахіс не можна садити раніше, ніж через три роки.

Посів арахісу

Для посіву арахісу потрібно дочекатися прогріву ґрунту як мінімум до +12-14°С, настання стабільного тепла з аналогічними нічними температурами. Ідеальна температура для розвитку арахісу – вище +25°С (при +15°С і нижче ріст зупиняється, а боби не можуть формуватися при показниках нижче +12 градусів).

Арахіс вирощують в нещільній посадці, з великими міжряддями, що полегшують підгортання. Для посіву потрібно зробити глибокі борозни (6-8 см) на відстані 60-70 см один від одної.

Посів арахісу проводять попередньо замоченими ядрами: ядра на 12 годин замочують у воді, потім повністю обсушують в темряві на тканині.

Варто сіяти арахіс на оптимальній дистанції, щоб максимально зменшити потребу в прорідженні. Бажана відстань між кущами – 15-20 см. Посіви доречно захистити сіткою від пташок, які часто знищують більшість сходів.

Особливості догляду за арахісом

Головний секрет отримання гарного врожаю арахіса – вчасне багаторазове обгортання. На початку вегетації землю біля рослин лише підтримують пухкою, сипкою, не дозволяють рости бур’янам. Перше обгортання проводять вже через 10 днів після зацвітання, обережно підгортаючи рослинки на висоту від 5 до 7 см.

З цього моменту підгортання потрібно повторювати кожні 10 днів, доки повністю не буде закрите стебло (всього арахісу потрібні 3-4 окучки). Нагортати ґрунт краще після поливу чи рясного дощу, якомога рівномірніше.

Якщо опадів вистачає, арахіс взагалі можна не поливати. Для цієї культури краще підходить крапельний полив або полив у спеціальні лунки, адже високе підгортання знижує ефективність звичайного поливу. Не можна поливати рослини холодною водою.

Підживлення при правильній підготовці ґрунту не потрібні, хіба що перед першим підгортанням можна внести зрілу органіку. Якщо земля бідна, можна збільшити врожайність, вносячи комплексне добриво два рази — коли кущики підростуть до 15 см і коли зав’яжуться перші плоди. При похолоданні, коли температура близька до +15°С, краще вкривати арахіс плівкою.