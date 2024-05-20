Батат дуже теплолюбива рослина

Батат, відомий овоч як солодка картопля, все активніше завойовує прихильність багатьох гурманів. Цей овоч має унікальний смак та безліч кулінарних застосувань. Як виростити батат на своєму городі та який вид обрати – читайте на ZAXID.NET.

Посів батату

Розмножують батат зазвичай пророщуванням бульб, оскільки в наших умовах рослина цвіте рідко і насіння не утворює. Проте насіння можна легко придбати в садовому магазині і посадити на розсаду. Сіють батат у кінці січня або на початку лютого, але перед посівом насіння поміщають на добу в теплу воду, після чого знезаражують у розчині марганцівки або мідного купоросу, розповідає «Флористікс».

Субстрат для вирощування розсади батату має бути родючим і пухким – наприклад, добре підійде для цієї мети ґрунтова суміш із перегною, дернової землі й піску в рівних частинах. Не використовуйте для посіву городню землю – в ній недостатньо поживних речовин, і вона може бути заражена яйцями комах і хвороботворними мікроорганізмами. Субстрат перед посівом насіння потрібно дезінфікувати прожарюванням у духовці чи прогріванням у мікрохвильовій печі.

Як виростити батат

Головне – пам'ятати, що батат є теплолюбною культурою. Догляд за рослиною складається з добре знайомих кожному городникові процедур: укриття грядки від холоду, поливань, розпушування ґрунту, прополювань, захисту від хвороб і шкідників. При вирощуванні батату не можна дозволяти огудинню вкорінюватися в міжвузлях: пройдіть по грядці й підніміть кожне огудиння, щоб обірвати утворені корінці. Не забудьте в 20-х числах серпня прищипнути верхівки всіх огудин – цей захід сприяє збільшенню розміру бульб.

Догляд за розсадою батату

Вирощування батату в розсадний період вимагає передусім створення для сіянців оптимального температурного режиму в межах 20-30 ºC.

Поливають розсаду батату регулярно, але помірно: рослина любить вологу, проте рідкого бруду в коренях не зносить. Для зволоження субстрату використовують відстояну упродовж доби воду кімнатної температури. Поливайте сіянці тільки тоді, коли просохне верхній шар субстрату.

Приміщення слід регулярно провітрювати, однак не можна допускати виникнення протягів. Провітрювання найкраще здійснювати відразу після поливання.

Коли розсада батату сягне у висоту 15 см і на кожному сіянці сформується по 4-5 міжвузлів, можна братися до гартівних процедур, що мають на меті привчити рослини до впливу природних факторів.

Розсаду слід щодня упродовж двох тижнів виносити на відкрите повітря. Спочатку ненадовго – на 20-30 хвилин, але поступово тривалість процедури збільшують доти, доки саджанці батату не зможуть перебувати на відкритому повітрі цілодобово.

Коли садити батат у ґрунт

Висаджують розсаду батату на грядку, коли температура повітря міцно встановиться на позначці 20ºC, а ґрунт прогріється до 15 ºC. В Україні, особливо в її південних районах, висаджувати сіянці на город можна вже в кінці квітня.

Батат найкраще росте на відкритих сонячних ділянках, захищених від сильного вітру.

Оптимальний ґрунт для рослини – супіщаний або суглинний, з низькою кислотністю і високим умістом азоту, хоча батат може рости й на інших ґрунтах.

Як садити батат у відкритий ґрунт

Сіянці висаджують у ямки завглибшки близько 15 см, викопані на відстані 40 см у ряду при міжряддях 70 см. Якщо ви висаджуєте сорт із довгим огудинням, то розміщуйте ямки за схемою 70х70 см, хоча при компактній посадці батату килим, що утвориться згодом із гички й листя, запобігатиме занадто швидкому випаровуванню вологи.

Сіянці заглиблюють так, щоб два нижні міжвузля опинилися під землею. Для успішного вкорінення з розсади видаляють майже всі листки, залишивши тільки 1-2 пари верхніх.

Після посадки поверхню грядки ущільнюють, поливають, а кожен сіянець накривають скляною банкою або прозорою пластиковою пляшкою з обрізаною шийкою.

Коли на сіянцях почне з'являтися нове листя, покриття знімають.