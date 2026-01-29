Щоб виростити чайний гриб, достатньо кількох базових кроків

Чайний гриб – це не просто напій, а симбіоз дріжджів та бактерій, який у процесі бродіння перетворюється на популярний напій, відомий також як комбуча. УНІАН розповідає, як самостійно виростити чайник гриб.

Як виростити чайний гриб в домашніх умовах?

Зваріть міцний чай – в 0,5 літрів води висипте 5–6 чайних ложок заварки та 5–7 столових ложок цукру. Настоюйте його 15–20 хвилин, після чого процідіть та остудіть напій. Перелийте його в велику місткість, накрийте шматком марлі або бавовняної тканини. Зберігайте в теплому місці при температурі 20–23°C.

Також можна зробити чайний гриб з добавками. Для цього після проціджування напою потрібно залити ним ягоди або фрукти, розкладені по банках. Потім потрібно щільно закрити напій та залишити його при кімнатній температурі на 2–3 дні.

Як довго росте чайник гриб та як за ним доглядати?

Чайний гриб зазвичай росте приблизно два тижні перш ніж від банки почне виходити оцтовий запах. Коли ви його помітили, це означає, що ферментація проходить успішно. Ще через тиждень ви побачите на поверхні гриба плівку – і коли вона в товщину досягне 1–2 сантиметри, всю рідину в банці потрібно замінити на холодний чай. Важливо обережно це робити, щоб не пошкодити гриб.

Доглядаючи за чайним грибом потрібно дотримуватися кількох правил:

Утримувати тільки в тарі об’ємом не менше 2 літри. Не тримати в холоді або під сонячними променями. Не сипати цукор та чаїнки на тіло гриба. Регулярно промивати гриб в чистій воді. Регулярно міняти воду.

У процесі вирощування чайного гриба важливо правильно обрати момент, коли гриб можна розділити. Робити це потрібно, коли гриб розростеться до 8–9 сантиметрів та буде займати більшу частину банки, а зверху на ньому з’явиться плівка та почне відшаровуватися. Поділити гриб нескладно – потрібно взяти крайню верхню частину гриба та почати розділяти шари. Після того як ви це зробите, залиште нижній шар (від якого відокремлювали) в банці, а другий (верхній) поселіть в банку з чайно-цукровим розчином.