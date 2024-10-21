Як виростити опеньки у своєму саду: 6 способів
Вирощувати опеньки можна на дачі, вдома і в городі. Свій смак, аромат вони від цього не втратять, якщо дотримуватися технології посадки. Про 6 різних способів, як виростити опеньки самостійно, пише Fermerstvo.
Виростити опеньки можна наступними методами:
- в підвалі на мішках;
- на колодах;
- в теплицях;
- в банках;
- на пеньку;
- спорами.
Способи вирощування опеньків на дачній ділянці
У підвалі на мішках
Перед посадкою приміщення слід продезінфікувати. Вентиляція в підвалі має бути ефективною протягом усього року. Взимку необхідно забезпечити опалення.
Для ґрунту під посів міцелію використовують:
- подрібнену солому;
- листя дерев;
- деревна тирса;
- лушпиння насіння;
- готові блоки субстрату.
Усі рослинні інгредієнти заливають гарячою водою на 12 годин для дезінфекції від шкідників та плісняви. Після охолодження в суміш додають міцелій грибів опеньків, відповідно до інструкції виробника, та ретельно перемішують. Далі розподіляють суміш у щільні поліетиленові мішки вагою від 5 до 50 кг. Зав'язані мішки розміщують на полицях або підвішують у підвалі.
Через три дні у мішках роблять надрізи довжиною приблизно 5-6 см. За 14-20 днів гриби почнуть проростати і будуть видні. Для правильного росту грибів опеньків на цій стадії потрібне якісне освітлення, висока вологість повітря та температура від +14 до +16 °C.
Вирощування на колодах
Гриби можна вирощувати як на вулиці, так і в приміщенні при температурі від +10 до +25°C. Колоду з модрини потрібно вибирати не гнилу, але вологу та з корою. Вона має бути довжиною 300-500 мм та діаметром 200-500 мм. Якщо колода суха, її слід замочити у воді на два або три дні, після чого дати воді стекти.
Підготовка колод для вирощування опеньків
Виростити на колодах опеньки можна трьома способами:
- В колодах вирізають отвори розміром 1 см на 4 см із відстанню між ними 10-12 см. До цих отворів вставляють міцелій на деревних паличках, при цьому руки мають бути чистими. Потім колоди загортають у поліетиленову плівку з декількома отворами для циркуляції повітря та переносять у вологе, темне місце. За температури 20 °C колода покриється міцелієм опеньків за 3-4 місяці.
- На тіньовій стороні садової ділянки викопують яму глибиною 15 см і зволожують її. Далі у яму поміщають деревину з горизонтально розташованою грибною міцелією. Поверхню навколо посадженого гриба присипають деревною золою для відлякування равликів. Землю поливають регулярно, щоб вона не пересихала. На зимовий період її укривають листям.
- Так само підготовлену колоду можна висадити у діжку або бочку з землею та розмістити на балконі. Для нормального росту необхідно підтримувати температуру в межах від +10 до +25°C та високий рівень вологості.
Вирощування у теплиці
Парники та теплиці ідеально підходять за температурою та рівнем вологості для вирощування грибів. Колоди, пні та поліна зволожують та розміщують у теплиці. Далі у деревині роблять отвори та вносять міцелій опеньків або ж поливають їх розчином зі спорами грибів. Посадки регулярно зволожують, щоб підтримувати вологість, та контролюють температуру повітря. У теплицях також можна вирощувати гриби у банках, пакетах або на субстратних блоках.
Вирощування у банках
Цей метод вирощування опеньків не вимагає наявності присадибної ділянки. Банку можна розмістити на балконі чи підвіконні.
Для зростання міцелію готують субстрат, який складається з деревної тирси (переважно модринової) та висівок у співвідношенні 3 до 1. Його замочують у воді на одну добу, після чого віджимають і помірно ущільнюють.
Для запобігання зараженню грибниці пліснявою, банку з субстратом стерилізують у гарячій воді протягом години.
Після охолодження суміші, у ній чистою паличкою роблять отвір до дна банки та поміщають туди грибний міцелій. Ємність закривають кришкою з дірками та накривають вологою ватою для збереження вологості. Банку ставлять у темне та тепле місце. Вату зволожують по мірі її висихання.
Грибниця почне рости через місяць, а перші опеньки з'являться через 15-20 днів. Як тільки гриби почнуть рости, ємність виставляють на підвіконня з північного боку або затіняють від сонця. Коли гриби досягнуть кришки, її знімають, а шийку банки обгортають широкою смужкою картону, що допомагає опенькам підтримуватися під час росту. Для підтримки вологості гриби обприскують водою. Зібраний урожай зрізають, а залишені ніжки витягують. Через 14-20 днів з'являться нові опеньки.
Вирощування на пеньку
Посадка міцелію на пень проводиться у теплу, але не спекотну пору року. У лісі шукають грибницю на старих пеньках чи стовбурах дерев, відокремлюють її частину з кусенцем деревини. У пеньку роблять виїмки, куди вкладають шматочки грибниці розміром 1-2 см, а потім прикривають їх вологим мохом чи тирсою. Грунт довкола пенька регулярно зволожують, запобігаючи його пересиханню.
Споровий спосіб розведення
Для розведення грибів обирають капелюшки з темно-коричневим кольором знизу, які перестигли. Їх кладуть у ємність, заливають чистою водою на добу. Потім, не виймаючи з води, розтирають у руках до однорідної маси і проціджують. Отриманим розчином, що містить спори, обробляють пні або колоди з зарубками для кращого проникнення. Потім їх вкривають вологим мохом чи тирсою. Спори потребують тривалого часу для проростання, і гриби з'являться лише через 1-2 роки. Коли грибниця достатньо розростеться, її можна розмножувати, акуратно відокремлюючи частину і пересаджуючи в нове місце.
Міцелій слід купувати лише у спеціалізованих магазинах, де він зберігається за відповідними умовами. Під час вирощування зимових опеньків, якщо температура в ємностях значно підвищується, необхідно перенести їх до холодильника на декілька днів. Температура має бути не вище за +8°С та не нижче за +4°С.