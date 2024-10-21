Гриби можна вирощувати як на вулиці, так і в приміщенні

Вирощувати опеньки можна на дачі, вдома і в городі. Свій смак, аромат вони від цього не втратять, якщо дотримуватися технології посадки. Про 6 різних способів, як виростити опеньки самостійно, пише Fermerstvo.

Виростити опеньки можна наступними методами:

в підвалі на мішках;

на колодах;

в теплицях;

в банках;

на пеньку;

спорами.

Способи вирощування опеньків на дачній ділянці

У підвалі на мішках

Перед посадкою приміщення слід продезінфікувати. Вентиляція в підвалі має бути ефективною протягом усього року. Взимку необхідно забезпечити опалення.

Для ґрунту під посів міцелію використовують:

подрібнену солому;

листя дерев;

деревна тирса;

лушпиння насіння;

готові блоки субстрату.

Усі рослинні інгредієнти заливають гарячою водою на 12 годин для дезінфекції від шкідників та плісняви. Після охолодження в суміш додають міцелій грибів опеньків, відповідно до інструкції виробника, та ретельно перемішують. Далі розподіляють суміш у щільні поліетиленові мішки вагою від 5 до 50 кг. Зав'язані мішки розміщують на полицях або підвішують у підвалі.

Через три дні у мішках роблять надрізи довжиною приблизно 5-6 см. За 14-20 днів гриби почнуть проростати і будуть видні. Для правильного росту грибів опеньків на цій стадії потрібне якісне освітлення, висока вологість повітря та температура від +14 до +16 °C.

Вирощування на колодах

Гриби можна вирощувати як на вулиці, так і в приміщенні при температурі від +10 до +25°C. Колоду з модрини потрібно вибирати не гнилу, але вологу та з корою. Вона має бути довжиною 300-500 мм та діаметром 200-500 мм. Якщо колода суха, її слід замочити у воді на два або три дні, після чого дати воді стекти.

Підготовка колод для вирощування опеньків

Виростити на колодах опеньки можна трьома способами:

В колодах вирізають отвори розміром 1 см на 4 см із відстанню між ними 10-12 см. До цих отворів вставляють міцелій на деревних паличках, при цьому руки мають бути чистими. Потім колоди загортають у поліетиленову плівку з декількома отворами для циркуляції повітря та переносять у вологе, темне місце. За температури 20 °C колода покриється міцелієм опеньків за 3-4 місяці.

На тіньовій стороні садової ділянки викопують яму глибиною 15 см і зволожують її. Далі у яму поміщають деревину з горизонтально розташованою грибною міцелією. Поверхню навколо посадженого гриба присипають деревною золою для відлякування равликів. Землю поливають регулярно, щоб вона не пересихала. На зимовий період її укривають листям.

Так само підготовлену колоду можна висадити у діжку або бочку з землею та розмістити на балконі. Для нормального росту необхідно підтримувати температуру в межах від +10 до +25°C та високий рівень вологості.

Вирощування у теплиці

Парники та теплиці ідеально підходять за температурою та рівнем вологості для вирощування грибів. Колоди, пні та поліна зволожують та розміщують у теплиці. Далі у деревині роблять отвори та вносять міцелій опеньків або ж поливають їх розчином зі спорами грибів. Посадки регулярно зволожують, щоб підтримувати вологість, та контролюють температуру повітря. У теплицях також можна вирощувати гриби у банках, пакетах або на субстратних блоках.

Вирощування у банках

Цей метод вирощування опеньків не вимагає наявності присадибної ділянки. Банку можна розмістити на балконі чи підвіконні.

Для зростання міцелію готують субстрат, який складається з деревної тирси (переважно модринової) та висівок у співвідношенні 3 до 1. Його замочують у воді на одну добу, після чого віджимають і помірно ущільнюють.

Для запобігання зараженню грибниці пліснявою, банку з субстратом стерилізують у гарячій воді протягом години.

Після охолодження суміші, у ній чистою паличкою роблять отвір до дна банки та поміщають туди грибний міцелій. Ємність закривають кришкою з дірками та накривають вологою ватою для збереження вологості. Банку ставлять у темне та тепле місце. Вату зволожують по мірі її висихання.

Грибниця почне рости через місяць, а перші опеньки з'являться через 15-20 днів. Як тільки гриби почнуть рости, ємність виставляють на підвіконня з північного боку або затіняють від сонця. Коли гриби досягнуть кришки, її знімають, а шийку банки обгортають широкою смужкою картону, що допомагає опенькам підтримуватися під час росту. Для підтримки вологості гриби обприскують водою. Зібраний урожай зрізають, а залишені ніжки витягують. Через 14-20 днів з'являться нові опеньки.

Вирощування на пеньку

Посадка міцелію на пень проводиться у теплу, але не спекотну пору року. У лісі шукають грибницю на старих пеньках чи стовбурах дерев, відокремлюють її частину з кусенцем деревини. У пеньку роблять виїмки, куди вкладають шматочки грибниці розміром 1-2 см, а потім прикривають їх вологим мохом чи тирсою. Грунт довкола пенька регулярно зволожують, запобігаючи його пересиханню.

Споровий спосіб розведення

Для розведення грибів обирають капелюшки з темно-коричневим кольором знизу, які перестигли. Їх кладуть у ємність, заливають чистою водою на добу. Потім, не виймаючи з води, розтирають у руках до однорідної маси і проціджують. Отриманим розчином, що містить спори, обробляють пні або колоди з зарубками для кращого проникнення. Потім їх вкривають вологим мохом чи тирсою. Спори потребують тривалого часу для проростання, і гриби з'являться лише через 1-2 роки. Коли грибниця достатньо розростеться, її можна розмножувати, акуратно відокремлюючи частину і пересаджуючи в нове місце.

Міцелій слід купувати лише у спеціалізованих магазинах, де він зберігається за відповідними умовами. Під час вирощування зимових опеньків, якщо температура в ємностях значно підвищується, необхідно перенести їх до холодильника на декілька днів. Температура має бути не вище за +8°С та не нижче за +4°С.